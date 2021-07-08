Минсельхозпрод определил перспективные и значимые инвестиционные проекты в госпрограммы «Аграрный бизнес» на ближайшие четыре года.

На Слуцком мясокомбинате запланировали модернизацию аммиачно-компрессорного цеха. Срок реализации — 2021−2025 годы.

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Также в список попал Слуцкий сыродельный комбинат, который строит цех по производству быстрорастворимого сухого молока в Копыле. Срок реализации — 2021−2023 годы.

В документе говорится, что сроки ориентировочные, потому что могут измениться, когда определятся источники финансирования.

РАНЕЕ. В Копыле собираются построить цех по производству сухого молока. На обсуждение выставляли экологический отчёт.