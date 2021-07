Специалисты Госстандарта Слуцка выявили опасные сварочные аппараты и светодиодные лампы. Продавать их запретили везде

Специалисты Слуцкого отдела госнадзора за техническими регламентами и стандартами и государственного метрологического надзора инспекции Госстандарта по Минской области и Минску выявили опасную электротехническую продукцию.

Какие товары:

Инверторы сварочные для дуговой сварки торговой марки BRADO модель ARC-220X, модель ARC-230X. Изготовитель Zhejiang Bouyean Technology Co., Ltd (Китай). Изделия не соответствуют обязательным требованиям технических регламентов Таможенного союза по безопасности: квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех в режиме холостого хода превышают допустимые нормы.Лампы светодиодные торговой марки WOLTA артикул 25W65BL20E27, артикул 25WMR16−220−10GU5.3, изготовитель NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD (Китай). Продукция не соответствует обязательным требованиям технических регламентов ТС по безопасности: квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышают допустимые нормы.

Превышение электромагнитных помех оборудования может привести к возгоранию или выходу из строя других бытовых электротехнических приборов.

Во время проверок специалисты делают отбор образцов (проб) в магазинах розничной торговли, на оптовых складах у поставщиков электротехнической продукции и проводят испытания в аккредитованных лабораториях.

Продукцию запрещено продавать

Эта продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Беларуси, а также прекращено действие документов о подтверждении соответствия.

Госстандартом РБ ведётся реестр опасной продукции, запрещённой к ввозу и (или) обращению на территории Беларуси. С начала этого года в него включено более 900 товаров народного потребления.