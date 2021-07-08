В Слуцке отремонтировали дорогу, оборудовали тротуар. Но на пути пешеходов оставили «барьеры»

В Слуцке отремонтировали асфальтовое покрытие по улице Гагарина от 11-го до 12-го городка, чему автомобилисты очень рады. В прошлом году на этом же участке оборудовали новый тротуар. Пешеходы тоже были рады. Однако остался нерешённым вопрос со съездами с тротуаров на дорогу: путь преграждают высокие бордюры. «Кур'ер» попытался узнать у Дмитрия Драгана, начальника ДРСУ № 125, решится ли эта проблема. Что он ответил.

Проблема с высокими бордюрами, которые мешают пешеходам, особенно людям на инвалидных колясках и с детскими колясками, стала очевидной сразу после строительства нового тротуара. Будут ли обустроены плавные съезды с пешеходной дорожки на проезжую часть, Дмитрий Драган, начальник ДРСУ № 125 филиала КУП «Минскоблдорстрой», почти год назад ответил так: «В планах на этот год есть ремонт участка этой части улицы Гагарина, он продолжается. Съезды обустраиваются в комплексе с ремонтом проезжей части, а тротуары — отдельно. Мы подсыпали временно съезды, чтобы был плавный спуск с тротуара, потому что видим, что неудобно. А в планах стоит ремонт участка дороги. Если будем видеть, что не получается с центральной дорогой, то сделаем съезды отдельно».

Сейчас центральная дорога отремонтирована, асфальт появился даже там, где машины сворачивают с улицы Гагарина в переулки. Но высокие бордюры так и не были демонтированы и плавные съезды не обустроены.

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7 июля 2021 года «Кур'ер» снова связался с Дмитрием Драганом, но руководитель предприятия, которое ведёт ремонт дороги и прокладывало тротуар, от комментариев отказался.

В тему: В Слуцке новый тротуар построили так, что он сразу стал зоной преодоления препятствий. Но это временно