58-летняя случчанка Валентина рассказала, как на старости лет она содержит взрослых сыновей-близнецов, которые живут с ней и нигде не работают. Она ведёт домашнее хозяйство, огород, торгует на рынке. Пенсия и все доходы уходят на сыновей. Психолог разбиралась, может ли женщина изменить ситуацию.

«Мне 58 лет, я пенсионерка, живу в деревне. Всю жизнь работали с мужем в колхозе, но он умер пять лет назад. Теперь в большом доме осталась с двумя сыновьями-близнецами. Им уже по 31 году. Младшему сыну 27 лет, но он уже женат, работает, есть ребёнок. Он самостоятельный и в моей помощи не нуждается, да и живёт отдельно.

А вот старшие близнецы — это моя боль. Учились в школе плохо, хоть и гоняла их, заставляла учиться. После школы никуда поступать не захотели, остались с нами в деревне. Пробовали работать в колхозе, но бросили — трудно и мало платят. Я веду дом, держу огород, готовлю завтрак, обед и ужин. Они проснутся, поедят, что приготовила, бывает, спят часов до 12, а потом садятся на велосипеды и едут гулять по деревне. В последнее время пристрастились к выпивке. Девчонок себе выбирают непутёвых: то гулящих, то пьющих, то сидевших.

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У меня есть огород 13 соток. Помогают мне не всегда, из-под палки, со скандалом. Ездят в город и продают там картошку, помидоры, огурцы, но мне привозят копейки, обманывают. Чтобы подзаработать, езжу торговать в город цветами, их у меня много. Но последние два года из-за аллергии делать это стало сложно. С пенсии каждому даю по 50 рублей на сигареты и мелкие расходы. Одеваю, каждый сезон покупаю новые шорты, майки, шлёпки.

Работу если ищут, то вдвоём, увольняются тоже вдвоём. Уговаривала начать самостоятельную жизнь — не хотят. Говорят, что есть крыша над головой, еда и одежда — что ещё нужно. Не хотят слушать, что пенсии еле хватает на троих, с огорода много тоже не заработаешь. В будущем не знаю, как они без меня проживут, я же не вечная. Знакомые и родственники смеются надо мной, говорят, что виновата сама. Я не понимаю, где была не права, ведь заботилась о детях".

Выбить из зоны комфорта

«Ситуация, в которой оказалась случчанка, разрушительна как для неё, так и для молодых мужчин. Они ведут себя как потребители и манипуляторы, но такой образ жизни невольно поддерживает сама мать, — комментирует ситуацию психолог Марина Чижик. — Если у них низкие запросы и мать обеспечивает их полностью, то к самостоятельности взрослые дети никогда не будут стремиться. Личность развивается только в ситуации ограничения, когда основные потребности не удовлетворены.

Обычно отделение от родителей происходит поэтапно: в год ребёнок делает первые шаги, в три — осознаёт себя как личность, в 12−14 — формируется своя позиция. В 17−19 лет может начинать жить самостоятельно. В данном случае, видимо, своя позиция, цели не были сформированы вовремя, а все важные решения принимали родители. По инерции это продолжается и сейчас.

Трудное решение

Единственное средство, которое может помочь решить проблему, — разрушить зону комфорта обоих сыновей. Заставить взрослого человека работать, когда он того не хочет, почти невозможно, если не поставить его в ситуацию острой нехватки денег. Сыновья должны нуждаться в работе, им нужно создать проблему, которую они должны решить.

Тяжёлый разговор

Решению «не содержать великовозрастных детей» должен предшествовать разговор с сыновьями. Его можно начать с картинки будущего, попытаться выяснить, как сыновья видят свою самостоятельную жизнь, есть ли у них собственные планы.

Матери нужно твёрдо сказать сыновьям, что она «лишает их довольствия». Теперь их расходы — это их проблемы. Перестать покупать вещи, давать на сигареты, оплачивать мобильные телефоны и прочее. Перестать кормить «до отвала», обстирывать, мыть за ними посуду. Если хотят питаться лучше, то пусть заработают на продукты сами. Предложить им ухаживать за огородом и цветником, если хотят продавать урожай. Если откажутся — прекратить это делать самой.

Позиция матери должна быть понятной и однозначной: «Я устала, отдыхаю, заботьтесь о себе сами».

Не менять решения

Сыновья могут бунтовать, негодовать, но эти проявления нужно перетерпеть и действовать твёрдо, не отходить от принятого решения. Стоит ей отступить хотя бы временно, и такое средство больше никогда не подействует.

Эмоционально женщине будет трудно. Но она должна понять, что такой шаг — во благо детям. Ей, скорее всего, придётся отражать нападки друзей, родственников, соседей. Вполне возможно, что сыновья будут жаловаться всем, что мать стала жадной, чёрствой. Кто-то её решение одобрит, кто-то осудит — к этому нужно быть готовой.

Первое время сыновьям будет непросто. Выбитые из зоны комфорта, они испытают сильный стресс. Будут вспышки гнева, обиды, и тут главное — не поддаться на провокации и стоять на своём".