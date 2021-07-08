В Слуцкой больнице рассказали, когда закончится ремонт инфекционного и травматологического отделений

Ремонт в травматологии планируют завершить в течение трёх недель, а инфекционного отделения — в конце третьего квартала этого года.



Об этом сообщает «Слуцкі край».

На время ремонта пациентов разместили в других отделениях. В травматологии ремонт проводится поэтапно. Сначала сделают одно крыло, потом — второе.

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Ремонт в двух отделениях проводится за счёт спонсорской помощи сельхозпредприятий. Кроме косметического ремонта меняют сантехнику и освещение. Напомним, что об этом же «Кур'еру» сообщал Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ. Также в Слуцкой ЦРБ работает кислородная станция, которая обеспечивает подачу кислорода пациентам в палаты. Кроме реанимационного, операционного и инфекционного отделений кислородные пункты провели на трёх этажах терапевтического и травматологического (в гипсовом) корпусов.

Скоро больница закупит и установит криоцилиндры с жидким медицинским кислородом объёмом до 1,5 тонны для тяжелобольных пациентов.