Прошли обыски в изданиях «Наша Ніва» и региональных СМИ

В четверг, 8 июля, был заблокирован сайт «Нашай Нівы». Некоторые сотрудники издания задержаны. Также силовики пришли в региональные СМИ.

Мининформ ограничил доступ к сайту «Нашай Нівы». Общественное объединение БАЖ сообщает, что в офис издания пришли силовики. Репортёр Наталья Лубневская и фотограф Шура Пилипович-Сущиц были задержаны и отпущены с подпиской о неразглашении. У главного редактора Егора Мартиновича прошёл обыск в квартире, его вывели из дома с руками за спиной и увели. Также обыск был дома у редактора «Нашай Нівы» Андрея Скурко.

Реклама

Кроме того, силовики пришли в редакции «Брестской газеты», барановичского СМИ «Intex-Press», к сотрудникам портала orsha.eu.