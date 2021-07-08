Мы продолжаем путешествовать по Слуцкому району, знакомиться с людьми, узнавать интересные истории от местных жителей, а главное — дарить подписку на газету «Кур`ер». В этот раз мы посетили деревню Круглое Сорогского сельского совета (26 км от Слуцка).

По легенде, давным-давно на этом месте было круглое озеро. Отсюда и название. Как говорят местные жители, Круглое было большой, живой и очень красивой деревней, а люди жили здесь дружно и счастливо.

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В каждом доме проживала большая семья — минимум четверо детей. Летом ребята не играли, как положено детям, а работали на полях. Им ставили трудодни и давали копейки. Чаще всего им платили картошкой и житом.

В деревне была начальная школа на 4 класса. В пятый класс дети уже шли в Сорогскую школу. Ходили пешком: 5 км туда и 5 км обратно. Иногда зимой их подвозили на коне.

В Круглом были и клуб, и баня, и конюшня, и коровник. И даже магазин, который находился в жилом доме. Сейчас деревню постигла та же участь, что и многие белорусские сёла — она опустела. Мы встретили только одну коренную жительницу. Но и она приезжает сюда как на дачу.

ПИШИТЕ. Нам интересно знать историю вашей малой родины, общаться с разными людьми, которые там родились и выросли. Если вы хотите рассказать про вашу родную деревню (неважно, большая она или маленькая), пишите нам.