Житель 11-го городка рассказал «Кур'еру» о раскопках во дворах многоэтажек, оставленных после устранения аварий на коммуникациях. Мужчина недоумевает, почему месяцами не восстанавливается асфальтовое покрытие, бордюры, а вокруг мест, где велись работы, просто ставятся металлические ограждения. «Кур'ер» узнал в ЖЭУ-3, почему так происходит.

«В 11-м городке прослеживается уже традиция — после ремонта теплотрассы или других аварийных работ не восстанавливать «как было», а просто ставить ограждение, — рассказал Павел, житель 11-го городка. — Одно место находится возле дома № 172 по улице Социалистической. Месяца два назад там провели работы. После этого яму засыпали грунтом, побросали бордюры, куски бетона, поставили два переносных ограждения — и всё. Время идёт, а порядок никто не наводит.

Возле соседнего дома аварию устраняли ещё раньше, когда во дворах лежал снег. Так даже яму не закопали. Ограждение там «прописалось». Часть его повалена, а другое стоит возле кучи грунта, которая уже поросла сорняком.

Реклама

Вот интересно, коммунальщики каждый день по дворам ходят, но почему-то их это не волнует! Это ведь беспорядок и затрудняет движение. Или ждут, когда люди бить челом начнут?"

Не сделали, потому что нет асфальта

С вопросом, почему не восстанавливается территория возле многоэтажек после проведения ремонтных работ, «Кур'ер» обратился в ЖЭУ-3, которое обслуживает эти 9-этажные дома.

«Там (возле дома № 172 по улице Социалистической — Прим. редакции) был порыв водопровода. Работы велись службой водоканала, — сказал Сергей Ковалёв, начальник ЖЭУ-3. — Они порыв устранили, но покрытие не восстановили.

Я связался с директором водоканала. Он пояснил, что они обратились в комбинат по благоустройству о восстановлении территории. Я переговорил с директором комбината по благоустройству. Точный срок проведения работ он пока назвать не может. Это зависит от того, когда выделят асфальт и технику. В течение месяца, скорее всего, сделают. Будем держать это на контроле".