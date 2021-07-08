Данные пациентов в информационной системе здравоохранения будут обезличивать

Национальный правовой портал описал, как будут обезличиваться персональные данные пациентов в централизованной информационной системе здравоохранения.

Обезличиванию подлежат следующие персональные данные:

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фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);

данные о серии и номере документов, подтверждающих основные и дополнительные персональные данные;

идентификационный номер (при наличии);

номера дома, корпуса и квартиры места жительства (места пребывания);

фотоизображение (цифровой фотопортрет) (при наличии);

данные о роде деятельности;

информация о результатах патологоанатомического вскрытия для установления причины смерти.

Постановление Минздрава, которое утверждает Инструкцию о порядке обезличивания, вступает в силу с 23 июля 2021 года.

«Инструкция разработана в целях соблюдения врачебной тайны и обеспечения защиты информации о пациенте в рамках эксплуатации централизованной информационной системы здравоохранения», — говорится в документе.