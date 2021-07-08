Данные пациентов в информационной системе здравоохранения будут обезличивать

Национальный правовой портал описал, как будут обезличиваться персональные данные пациентов в централизованной информационной системе здравоохранения.
Обезличиванию подлежат следующие персональные данные:
- фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется);
- данные о серии и номере документов, подтверждающих основные и дополнительные персональные данные;
- идентификационный номер (при наличии);
- номера дома, корпуса и квартиры места жительства (места пребывания);
- фотоизображение (цифровой фотопортрет) (при наличии);
- данные о роде деятельности;
- информация о результатах патологоанатомического вскрытия для установления причины смерти.
Постановление Минздрава, которое утверждает Инструкцию о порядке обезличивания, вступает в силу с 23 июля 2021 года.
«Инструкция разработана в целях соблюдения врачебной тайны и обеспечения защиты информации о пациенте в рамках эксплуатации централизованной информационной системы здравоохранения», — говорится в документе.