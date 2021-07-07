В Беларуси всё лето ожидается жара. Об этом рассказал Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета, на пресс-конференции.

— В первой декаде июля вновь устанавливается жаркая погода. С 8 до 12 июля прогнозируем на большей части территории страны высокие температуры — +30…34°C, осадки маловероятны, с 12 июля есть вероятность кратковременных дождей, — заявил Александр Беганский. — Ожидаем жаркую, но неустойчивую погоду в июле. Не исключаем высокие температуры и в августе — 30 °C и выше.

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Александр Беганский также отметил, что за последние годы в Беларуси перераспределяется режим увлажнения — больше осадков осенью и зимой, среднегодовая температура повышается также за счёт тёплых дней зимой и осенью.