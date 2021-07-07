Во вторник вечером, 6 июля, в агрогородке Весея организовали Купалье, один из древнейших народных праздников, посвящённых солнцу и расцвету земли.

Реклама

Напомним, что в начале 90-х Слуцк отмечал Купалье с таким размахом, что нынешние Дни Независимости и даже Дни города и рядом не стояли. В 11-й городок народ стекался со всех микрорайонов города. У реки их ждали сцены, множество площадок, а на них — концерты, песни-пляски. Повсеместно костры. Стихийно народ собирался и в других местах города, в основном у воды. Про деревни и говорить не приходится. Там отметить Купалье — почти святое дело. Только ближе к трём часам ночи люди начинали расходиться.