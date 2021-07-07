Застрелили президента Гаити. Его жена пострадала

Жовенель Моиз, президент Гаити, погиб при нападении преступников, проникших в его резиденцию в ночь на 7 июля. Об этом говорится в заявлении Клода Жозефа, главы правительства страны. Президенту Гаити было 53 года, пишет «Медуза».

Во время нападения также пострадала супруга президента Мартин Мари Этьен Джозеф, получившая огнестрельное ранение.

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Кто именно совершил нападение, в заявлении не уточняется, но известно, что они говорили по-испански (официальные языки Гаити — гаитянский креольский и французский).

Премьер-министр Гаити назвал совершённое преступление «одиозным, бесчеловечным и варварским».

Жовенель Моиз возглавлял Гаити с 7 февраля 2017 года. В прошлом на него уже совершали нападения. Так, 17 октября 2018 года его обстреляли на церемонии по случаю 212-й годовщины смерти основателя Гаити Жан-Жака Дессалина. Тогда Моиз серьезно не пострадал, ранения получили трое сотрудников охраны.