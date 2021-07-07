Александр Лукашенко предложил ограничить (или запретить) импорт товаров из Германии. Тelegra. ph посмотрел, какие товары Беларусь импортирует активнее всего.

— Помните, Skoda, Nivea и так далее? Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания. Первое: на белорусский рынок — ни шагу, второе: через Беларусь — тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами, — заявил Александр Лукашенко во время совещания о противодействии санкционным мерам.

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Германия входит в тройку лидирующих стран по импорту товаров в Беларусь (после России и Китая). Всего за прошлый год Беларусь купила там продукции на 1,69 млрд долларов.

В последние годы Беларусь больше всего в денежном выражении закупала в Германии лекарства. Заметные позиции занимают также автозапчасти, сельхозтехника, машины, продукция химической промышленности.

В прошлом году Беларусь купила:

7,4 тысячи немецких двигателей,

181 уборочную машину,

600 грузовых прицепов,

более 230 тракторов,

более 400 легковых автомобилей,

18 тысяч килограммов человеческой и животной крови.

Германия входит в число крупнейших инвесторов в экономику страны. Белорусские власти неоднократно указывали на роль инвестиционного импорта из Германии, в котором лидируют поставки машин, транспортные средства, высокотехнологичное оборудование, продукция химической промышленности.

Немецкие комплектующие поставляются на ряд госпредприятий: от компаний автопрома до энергетики. Например, Siemens Energy продаёт Беларуси газовые турбины для строительства пико-резервных энергоисточников, которые необходимы для модернизации электросетей под БелАЭС.

Если власти действительно решат ограничить импорт товаров из Германии, то белорусы больше всего ощутят это по исчезнувшим лекарствам, автозапчастям, некоторым продуктам питания. Аграрии, вполне возможно, не смогут покупать немецкую сельхозтехнику, инсектициды и гербициды, а бизнес будет вынужден искать альтернативу комплектующим, которые использует в производстве.