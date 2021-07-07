На Купалье четверо белорусов получили ожоги после прыжков через костры. А один делал сальто через костёр и умер

Купальская ночь в Беларуси не обошлась без происшествий: прыгая через костёр, четыре человека получили ожоги, а один умер.

Как сообщает Sputnik. by со ссылкой на МЧС, в деревне Буда (Дзержинский район) подросток получил ожоги, пытаясь разжечь костёр с использованием легковоспламеняющейся жидкости на территории частного дома.

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Второе ЧП произошло в Любушанах (Березинский район) — мальчик прыгал через костёр и получил ожоги.

При таких же обстоятельствах обожглась и девочка в деревне Капличи (Калинковичский район).

В Узде мужчина также получил ожоги, празднуя Купалье, прыгая через костёр.

О том, что при попытке перепрыгнуть через костёр в Россонском районе умер 28-летний местный житель, уже сообщил Следственный комитет.

Мужчина был пьян и на глазах у отдыхающих решил сделать сальто через костёр. Во время прыжка он руками опёрся на кострище, не удержался и упал на голову. От полученных телесных повреждений (в том числе переломов) он скончался в больнице.