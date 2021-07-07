После завершения первого круга чемпионата Бела­руси ФК «Слуцк» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице и параллельно вышел в 1/8 финала Кубка Беларуси, обыграв «Малориту» из второй лиги (2:1).

В данной публикации «Кур'ер» вспомнит о самых ярких (и не очень) играх, приведёт некоторые факты из выступления команды в первом круге и сделает прогноз на вторую половину сезона.

Самая яркая победа

Побед у ФК «Слуцк» в первом круге не так уж и много — всего три. Причём все победы домашние. Случчане на своём поле обыграли жодинское «Торпедо-БелАЗ» (2:0), столичную «Ислочь» (2:1) и речицкий «Спутник» (3:2).

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Хочется отметить самую яркую «викторию» — игру со «Спутником», в которой «бело-синие» в буквальном смысле вырвали победу в добавленное время ко второму тайму. Но если учесть положение «Слуцка», то все три победы одинаково важны.

Самое обидное поражение

Их оказалось два: от мозырской «Славии» (1:3) и от «Гомеля» (1:4). «Слуцк» в первом круге проиграл в семи поединках. И если поражения от таких мастодонтов белорусского чемпионата, как БАТЭ и «Шахтёр», считаются закономерными и вполне ожидаемыми, то вот от мозырской «Славии» — нет. В матче «Слуцк» проиграл со счётом 1:3, показав плохую командную игру. «Славия», в свою очередь, реализовала два назначенных пенальти и забила один гол с игры в результате неудачного сейва голкипера «Слуцка» Ильи Брановца.

Лучший бомбардир «Слуцка» в топ-10

В рейтинге бомбардиров сезона-2021 форвард «Слуцка» Стефен Альфред находится на 9-й строчке. У нападающего «бело-синих» шесть голов и два голевых паса.

Прогноз на вторую половину сезона

ФК «Слуцк» не вылетит из высшей лиги и не сыграет в переходных матчах. Итоговое место по окончании сезона: 11−13 строчка турнирной таблицы. Да, ситуация у нашего клуба не самая лучшая, но, цепляясь за очки, команда должна остаться на плаву, закончив сезон не на последних местах.