С 8 июля в Беларуси будет запрещено продавать энергетики несовершеннолетним. Такое решение содержится в постановлении Совмина № 363 от 25 июня 2021 года.

Энергетические напитки добавлены в список товаров, которые нельзя реализовывать подросткам до 18 лет.

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Так, им нельзя продавать алкогольные и слабоалкогольные напитки с этиловой долей спирта не более 7%, пиво, табачные изделия, вейпы, табачные никотиносодержащие изделия, а также нетабачные изделия, игральные карты, пневматическое и метательное оружие (за исключением игрушек), эротическую продукцию и ту, которая содержит элементы эротики, насилия, а также продукцию по сексуальному образованию и половому воспитанию.

Решение Совмина вступает в силу с 8 июля.