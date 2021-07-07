Пьяный подросток угнал у знакомого машину, катал друзей, разогнался до 170 км/ч и перевернулся. Все чудом не пострадали

17-летний житель Витебска на угнанном автомобиле Mazda разогнался до 170 км/ч и не справился с управлением: машина вылетела в кювет и перевернулась, сообщает Следственный комитет.

Утром 6 июля на 26-м км автодороги Р-25 Витебск-Сенно-Толочин в Сенненском районе произошло ДТП.

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За рулём Mazda 626 находился 17-летний парень, который угнал машину из Витебска. Со слов водителя, он ехал со скоростью 170 км/ч, в какой-то момент не справился с управлением, автомобиль занесло и он перевернулся. В результате ДТП водитель и пассажиры не пострадали.

Установлено, что он взял ключи автомобиля у своего знакомого, чтобы там переночевать. Однако позже решил покатать своих друзей. На момент управления парень был пьян. В отношении молодого человека Витебским ГОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 (угон транспортного средства) Уголовного кодекса Беларуси. Он задержан.