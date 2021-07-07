Пьяный подросток угнал у знакомого машину, катал друзей, разогнался до 170 км/ч и перевернулся. Все чудом не пострадали

17-летний житель Витебска на угнанном автомобиле Mazda разогнался до 170 км/ч и не справился с управлением: машина вылетела в кювет и перевернулась, сообщает Следственный комитет.
Утром 6 июля на 26-м км автодороги Р-25 Витебск-Сенно-Толочин в Сенненском районе произошло ДТП.
За рулём Mazda 626 находился 17-летний парень, который угнал машину из Витебска. Со слов водителя, он ехал со скоростью 170 км/ч, в какой-то момент не справился с управлением, автомобиль занесло и он перевернулся. В результате ДТП водитель и пассажиры не пострадали.
Установлено, что он взял ключи автомобиля у своего знакомого, чтобы там переночевать. Однако позже решил покатать своих друзей. На момент управления парень был пьян.В отношении молодого человека Витебским ГОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 (угон транспортного средства) Уголовного кодекса Беларуси. Он задержан.