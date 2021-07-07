3 июля возле деревни Ивань под Слуцком утонул 25-летний парень. Воды было по пояс

Три разных источника сообщили «Кур'еру», что в районе деревни Ивань под Слуцком 3 июля погиб человек. По словам очевидцев, он отдыхал в компании, распивающей спиртное, нырнул в водоём и не вынырнул. В милиции подтвердили эту информацию.

Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности, рассказал «Кур'еру»:

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«3 июля 2021 года в 21.50 поступило сообщение о том, что около 21.00 на водоёме возле деревни Ивань утонул мужчина. В ходе выезда на место происшествия из озера сотрудниками РОЧС и РОВД был извлечён труп жителя города Слуцка 1996 года рождения, рабочего одного из слуцких предприятий.

Выяснилось, что компания молодых людей отдыхала у водоёма. Парень, находясь в воде, решил нырнуть на глубине около 1,2 метра и не вынырнул.

Это уже 5-й утонувший человек в этом году в районе. Статистика печальная. Хочу напомнить каждому, что необходимо соблюдать меры безопасности, отдыхая вблизи водоёмов. Вода «не прощает» употребления алкоголя, шалостей.

В ходе рейдов сотрудниками РОВД выявляются многочисленные факты купания в неустановленных местах, в том числе — купания несовершеннолетних и даже малолетних детей без присмотра. Напоминаю, что запрещено купаться в местах, специально для этого не оборудованных. В отведённых для купания местах дежурят сотрудники ОСВОД".