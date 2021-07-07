Мужчина из Борисова около 7 лет наблюдал за интимной жизнью людей через их видеокамеры. У него нашли сотни часов сохранённых записей

Милиция задержала мужчину, который получил доступ к чужим веб-камерам и камерам видеонаблюдения. Он не только подглядывал, но и записывал интимные моменты чужой жизни, сообщает пресс-служба МВД.

Для этого 47-летний житель Борисова использовал специализированные компьютерные программы. Он незаконно «заглядывал» в дома, квартиры, офисы, фитнес-центры и салоны красоты. Этим мужчина занимался около семи лет, и только за последние два года милиционеры выявили более 140 таких фактов.

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У него дома нашли шесть внешних жёстких дисков, общим объёмом памяти свыше 11 терабайт, на которых обнаружены видеоматериалы и снимки интимной жизни потерпевших.