Газета «Кур'ер» дарит своим подписчикам бонусы на 181 рубль. Посмотрите какие

Подписка на полгода на газету «Кур'ер» стоит 29 рублей 70 копеек (4,95 рубля — за 1 номер газеты).

Для наших подписчиков есть система бонусов, которая позволяет не просто «отбить» деньги, но и оказаться в плюсе. Давайте посчитаем, какие бонусы даёт «Кур'ер» своим подписчикам (особенно тем, которые подписываются на 3−6 месяцев).

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Йога, два бесплатных занятия — 10 рублей экономии в месяц.

Карта «Кур'ера» стоит 7 рублей, а для подписчиков — бесплатно. По карте можно получать скидки от 5 до 20%.



Ксерокопия — 1 рубль , если хотя бы пару раз за месяц воспользуетесь нашими услугами.

Бесплатные публикации в газете:

— поздравления, благодарности — 5 рублей экономии в месяц;

— частные объявления подписчиков публикуют бесплатно — 7,2 рубля экономии.

Вывод