Газета «Кур'ер» дарит своим подписчикам бонусы на 181 рубль. Посмотрите какие

Подписка на полгода на газету «Кур'ер» стоит 29 рублей 70 копеек (4,95 рубля — за 1 номер газеты).
Для наших подписчиков есть система бонусов, которая позволяет не просто «отбить» деньги, но и оказаться в плюсе. Давайте посчитаем, какие бонусы даёт «Кур'ер» своим подписчикам (особенно тем, которые подписываются на 3−6 месяцев).
- Йога, два бесплатных занятия — 10 рублей экономии в месяц.
- Карта «Кур'ера» стоит 7 рублей, а для подписчиков — бесплатно. По карте можно получать скидки от 5 до 20%.
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Ксерокопия — 1 рубль, если хотя бы пару раз за месяц воспользуетесь нашими услугами.
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Бесплатные публикации в газете:
— поздравления, благодарности — 5 рублей экономии в месяц;
— частные объявления подписчиков публикуют бесплатно — 7,2 рубля экономии.
Вывод
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За месяц подписки, заплатив меньше 5 рублей, вы получаете выгоду в виде 30 рублей 20 копеек.
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За полгода подписки, заплатив 29 рублей 70 копеек, вы получаете выгоду 181 рубль 20 копеек.