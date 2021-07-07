Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 8 июля. Обзор

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«В первый раз у меня дрожали руки»

«А про деньги и спросить стыдно…»

Для случчанки Надежды хобби стало дополнительным заработком. Она рисует на лицах и руках аквагрим, блеск-тату и мехенди. Мастер рассказала «Кур'еру», как освоила это занятие, дорого ли оно обходится и какие рисунки случчане выбирают для украшения себя.

На прошлой неделе читатели «Кур'ера» активно обсуждали тему, поднятую случчанкой. Светлана поделилась мнением о том, что работать «за так» — это ненормально и любая работа должна быть оплачиваемой.

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Дочь собралась замуж в 17 лет, родители — против

Случчанка Анна не знает, как образумить дочь. Она объявила, что собирается замуж. Девушке только 17 лет, и она учится в колледже. Мать категорически против. «Кур'ер» разбирает ситуацию с психологом.

Шумят под окном, сверлят за стеной… Кому жаловаться?

Попасть в Карпаты, не выезжая из Беларуси

Как в Уречье раскрыли заговор военных

Случчане пожаловались в редакцию «Кур'ера» на шум возле баров в центре города. Мы разбирались в ситуации и заодно решили выяснить, куда на самом деле нужно обращаться, если шум за окном или за стеной не даёт житья.На выходных мы с мужем решили отдохнуть у воды и погулять в лесу. Для этого идеально подходит экотропа «Голубые озёра», расположенная на территории Нарочанского национального парка.

Даже не заговор, а целая подготовка к антисоветскому восстанию. Так это дело характеризовалось в официальных бумагах ОГПУ, так преподносилось в справках, которые были разосланы ОГПУшному начальству — Менжинскому, Ягоде, Мессингу и другим.

«Собираю травы для красоты и здоровья»

Моя бабушка, этническая белоруска, жила в лесной деревне и всегда запасалась разными травами. Сухой чабрец и зверобой обязательно были в её нехитрой «косметичке». Сейчас эти травы как раз созрели для сбора на Случчине.