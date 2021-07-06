Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы

Вынесенный приговор всем восьми обвиняемым по данному уголовному делу вступил в законную силу с момента провозглашения.

Коллегия по уголовным делам Верховного суда огласила обвинительный приговор по делу топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк». Основной фигурант — экс-глава банка Виктор Бабарико.

Суд признал Бабарико виновным и назначил ему 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, суд постановил зачесть ему в срок наказания время нахождения в СИЗО, передаёт корреспондент Sputnik из зала суда.

Вынесенный приговор вступил в законную силу с момента провозглашения, обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит. Но его можно обжаловать в порядке надзора.

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Имущество

Также решено взыскать с Бабарико 46 миллионов рублей (5 тыс. базовых величин). Суд отменил наложенный ранее арест на дом, квартиру, земельный участок и автомобиль Бабарико, о чём в ходе прений просил прокурор.

Ещё семь обвиняемых по делу приговорены к различным срокам — от трёх до шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Также суд постановил зачесть в срок наказания время нахождения под стражей.

Cуд над топ-менеджерами Белгазпромбанка начался 17 февраля.

Как наказали остальных фигурантов

По «делу Белгазпромбанка» вину признали все фигуранты, за исключением Виктора Бабарико. Они получили от 5 лет «химии» до 6,5 лет колонии.

• Сергей Шабан, заместитель председателя правления — 6 лет лишения свободы,

• Дмитрий Кузьмич, зампредседателя — 6,5 лет,

• и.о. председателя правления Кирилл Бадей, зампред Кирилл Добролет, Александр Ильясюк — по 5,5 лет колонии,

• Виктор Кобяк, руководитель компании «Активлизинг» — 3 года лишения свободы,

• Алексей Задойко, бывший зампред — 5 лет «домашней химии».

Родные и близкие бывших топ-менеджеров банка — Кузьмича, Шабана, Ильясюка, Бадея и Добролета — обратились к Лукашенко с просьбой освободить фигурантов.

Однако по процедуре о помиловании такое заявление должен подать сам осуждённый.