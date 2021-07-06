Под Слуцком начался турслёт школьников Минской области

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С 6 по 8 июля в Нежевском лесу проходит областной туристический слёт учащихся Минщины, сообщает Слуцкий центр туризма.


По программе в первый день заезд команд и торжественное открытие в 16.00.

Под Слуцком начался турслёт школьников Минской области
Фото из архива «Кур'ера»