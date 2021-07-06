По прогнозу погоды на этой неделе снова возобновится жара. Санитарные врачи Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии рассказали «Кур'еру», какие правила загара не повредят здоровью, какие блюда лучше выбирать в жаркую погоду и почему лучше не применять лёд для охлаждения напитков.

О загаре

Относительно безопасным временем для солнечных ванн считается период с утра до 10−11 часов дня и после 16 часов. В это время в атмосферу проникает менее жёсткое ультрафиолетовое излучение.

Использование косметических средств защиты кожи оценивается учёными по-разному. Однако все они солидарны в одном: первые «солнечные ванны» лучше принимать в тени зонтов и тентов, куда попадают непрямые солнечные лучи. Вода или капли на коже действуют как линза, вызывая микроожоги. Детям рекомендуется меньше находиться на открытом солнце, используя для прогулок лёгкую обувь, головные уборы.

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При первых признаках перегревания организма (недомогание, головная боль, тошнота, покраснение кожи, жажда) следует перевести человека в тень, дать питьё, приложить смоченное полотенце, по необходимости оказать первую доврачебную помощь.

О купании

Водоёмы, не приспособленные для купания, где установлены знаки о запрещении купания, опасны. И не только тем, что там непроверенное дно, но и качеством воды. Случайное заглатывание такой воды может вызвать острые кишечные инфекции вирусной и бактериальной этиологии.

Следить за детьми обязательно, особенно если они играют возле воды, не упуская их из виду. Дети должны заходить в воду только со взрослыми, в отведённых и обозначенных местах прибрежной полосы.

О питье

В период знойных дней лучше не покидать закрытые помещения, не употреблять спиртное, пить больше воды. Воду следует употреблять питьевую бутилированную негазированную, минеральную или из артскважин, морсы, компоты, чай без сахара. Показано употребление до 2−3 литров воды в сутки и более, если нет противопоказаний. Из минеральных вод следует отдавать предпочтение столовым. Напитки пить слегка охлаждённые или комнатной температуры. Лёд лучше не употреблять, так как это не позволяет контролировать температуру напитка.

О питании

Пищу лучше есть не горячую, но и не сильно охлаждённую. Особенно это важно для детей и пожилых. Пищу стоит выбирать лёгкую, исключить острые, солёные, копчёные продукты. Предпочтение отдавать молочным, кисломолочным продуктам, нежирному мясу и рыбе. Овощи, фрукты рекомендуется употреблять, характерные для своего региона. Порция должна быть небольшого объёма. Подходит преимущественно белково-жировая диета с ограничением легкоусвояемых углеводов.

О температуре в помещении

Лучше, если температура в помещении не будет сильно контрастировать с температурой «за бортом». Рекомендуется разница не более 6−8ºС. Так, если на улице +30ºС, то в жилье должно быть — до +22−24ºС. Это нужно особенно помнить при наличии кондиционера. Если использовать режим сильного охлаждения, то можно спровоцировать простудные заболевания, ангину и миозиты.