«Хочу публично похвалить нашего сельского доктора». Вот так звучит простая и искренняя благодарность от жителя деревни под Слуцком

Июль. Жара. Пандемия не отступает. Бокшицкий ФАП. Доктор — дантист Жанна Викторовна Макарич на рабочем месте. Очередь к ней такая, что без предварительной записи не проникнуть. Интервью ей некогда давать. Люди идут один за другим. Как пациент могу сказать о ней: компетентная, умелая, милосердная.

Очень скромный человек наша Жанна Викторовна. Добросовестная, честная, порядочная. Хочу публично похвалить нашего сельского доктора Жанну Викторовну Макарич. Доктор от Бога, каких не так и много. Здоровья ей и её родным и близким. С удовольствием к вам иду лечиться.

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