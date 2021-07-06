Как выбрать технику для дачи? Перед тем как обратиться в магазин инструментов, необходимо учесть плюсы и минусы инструментов, оценить своё рабочее пространство и определить, какая техника лучше всего поможет содержать газон в идеальном порядке.
Выбираем газонокосилку
Каждая газонокосилка имеет плюсы и минусы и предназначена для решения определённых задач.
Электрические газонокосилки подойдут для обработки небольших участков, когда площадь ограничена длиной кабеля.
Аккумуляторные газонокосилки обладают манёвренностью, но ограничены по времени работы аккумулятора.
Бензиновые газонокосилки отличаются высокой мощностью, производительностью, способны реализовать более сложные задачи.
Важные параметры
При выборе обращаем внимание на:
- Мощность двигателя. Большая мощность позволяет обрабатывать сложные участки с очень густой травой. Мощность обычно бывает: от 400 Вт — у небольших приборов, до 2000 Вт — у крупных устройств с высокой производительностью.
- Ширина скашивания. Варьируется в пределах от 20 до 100 см. Модели, имеющие большую ширину скашивания, значительно экономят время на стрижку газона, но они дороже и больше весят.
Высота скашивания. Широкий диапазон высоты скашивания позволит стричь газоны с различным рельефом и с разной высотой травы.
- Тип травосборника. Может иметь жёсткую (из пластика) или мягкую (из сетки) конструкцию. В моделях с мягким травосборником проще отслеживать степень его заполнения травой, они легче и дешевле, жёсткий — удобнее в эксплуатации и уходе.
- Материал корпуса (деки). Часть устройства, где находятся ножи, должна быть прочной и защищённой от коррозии. Может изготавливаться из пластика, стали или алюминия. Для небольших участков можно купить газонокосилку с пластиковой декой, однако он считается самым ненадёжным.
- Наличие функции мульчирования. Даёт возможность измельчать траву и распределять её равномерно по газону как удобрение и защиту от потери влаги.
Мотокоса или триммер?
Эти инструменты для скашивания травы способны работать в условиях, где газонокосилки неэффективны.
Устройство и особенности работы
Триммер работает от электрического либо аккумуляторного двигателя. Отличается лёгкостью, экологичностью и невысоким уровнем шума. Предназначен для скашивания мягкой травы на небольшой территории. Недостатком триммера является невысокая производительность и зависимость от источника энергии. Модели, оснащённые аккумулятором, решают проблему манёвренности, но не способны справиться с густой растительностью.
Мотокосы имеют бензиновый двигатель, могут справиться не только с густой, жёсткой травой, но и с кустарниками. Бензокосы можно использовать на большой территории и при влажных условиях. Основными недостатками бензокосы являются выброс вредных веществ в атмосферу, повышенный уровень вибрации и шума. Мотокоса тяжелее триммера.
Критерии выбора косы
Основными параметрами триммеров и мотокос являются:
- Мощность. Для небольших участков хватит мощности 0,9−1 кВт, а для неровного рельефа, больших площадей и зарослей — 2,5−3 кВт.
- Тип двигателя. Рабочий цикл двигателя косы может быть двухтактным или четырёхтактным. Первый более распространён, с ним коса легче и дешевле. Четырёхтактный надёжнее и бесшумнее.
Режущий элемент. Для кошения применяется нож либо леска. Для мягких трав подойдёт леска, для жёстких газонов лучше нож. Многие модели поддерживают оба варианта.
- Вес инструмента. Он во многом зависит от мощности: чем мощнее двигатель, тем тяжелее коса.
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