Как выбрать технику для дачи? Перед тем как обратиться в магазин инструментов, необходимо учесть плюсы и минусы инструментов, оценить своё рабочее пространство и определить, какая техника лучше всего поможет содержать газон в идеальном порядке.

Выбираем газонокосилку

Каждая газонокосилка имеет плюсы и минусы и предназна­чена для решения определённых задач.

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Электрические газонокосилки подойдут для обработки небольших участков, когда площадь ограни­чена длиной кабеля.

Аккумуляторные газонокосилки обла­дают манёвренностью, но ограничены по времени работы аккумулятора.

Бензиновые газоно­косилки отличаются высокой мощностью, производительностью, способны реализовать более сложные задачи.

Важные параметры

При выборе обращаем внимание на:
  • Мощность двигателя. Большая мощность позволяет обрабатывать сложные участки с очень густой травой. Мощность обычно бывает: от 400 Вт — у небольших приборов, до 2000 Вт — у крупных устройств с высокой производительностью.
  • Ширина скашивания. Варьируется в пределах от 20 до 100 см. Модели, имеющие большую ширину скашивания, значительно экономят время на стрижку газона, но они дороже и больше весят.
    Высота скашивания. Широкий диапазон высоты скашивания позволит стричь газоны с различным рельефом и с разной высотой травы.
  • Тип травосборника. Может иметь жёсткую (из пластика) или мягкую (из сетки) конструкцию. В моделях с мягким травосборником проще отслеживать степень его заполнения травой, они легче и дешевле, жёсткий — удобнее в эксплуатации и уходе.
  • Материал корпуса (деки). Часть устройства, где находятся ножи, должна быть прочной и защищённой от коррозии. Может изготавливаться из пластика, стали или алюминия. Для небольших участков можно купить газонокосилку с пластиковой декой, однако он считается самым ненадёжным.
  • Наличие функции мульчирования. Даёт возможность измельчать траву и распределять её равномерно по газону как удобрение и защиту от потери влаги.

Мотокоса или триммер?

Эти инстру­менты для ска­шивания травы способны рабо­тать в условиях, где газонокосилки неэффективны.

Устройство и особенности работы

Триммер работает от электрического либо аккумуляторного двигателя. Отличается лёгкостью, экологичностью и невысоким уровнем шума. Предназначен для скашивания мягкой травы на небольшой территории. Недостатком триммера является невысокая производительность и зависимость от источника энергии. Модели, оснащённые аккумулятором, решают проблему манёвренности, но не способны справиться с густой растительностью.

Мотокосы имеют бензиновый двигатель, могут справиться не только с густой, жёсткой травой, но и с кустарниками. Бензокосы можно использовать на большой территории и при влажных условиях. Основными недостатками бензокосы являются выброс вредных веществ в атмосферу, повышенный уровень вибрации и шума. Мотокоса тяжелее триммера.

Критерии выбора косы

Основными парамет­рами триммеров и мотокос являются:
  • Мощность. Для небольших участков хватит мощности 0,9−1 кВт, а для неровного рельефа, больших площадей и зарослей — 2,5−3 кВт.
  • Тип двигателя. Рабочий цикл двигателя косы может быть двухтактным или четырёхтактным. Первый более распространён, с ним коса легче и дешевле. Четырёхтактный надёжнее и бесшумнее.
    Режущий элемент. Для кошения применяется нож либо леска. Для мягких трав подойдёт леска, для жёстких газонов лучше нож. Многие модели поддерживают оба варианта.
  • Вес инструмента. Он во многом зависит от мощности: чем мощнее двигатель, тем тяжелее коса.

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