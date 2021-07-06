Ушёл из жизни Михаил Макоед, знакомый многим в Слуцке телемастер

Михаил Иванович Макоед родом из Слуцка. Он окончил училище в Бресте, несколько месяцев поработал в Клецке по распределению, вернулся в Слуцк и с 1976-го и до конца 2019 года (почти 45 лет) работал в «СлуцкОблГаранте» телемастером.

Как рассказывает жена Михаила Ивановича Валентина, у её мужа в трудовой книжке не осталось ни одной пустой строчки в разделе наград и благодарностей. За всю жизнь он не получил ни одного выговора. Был горд, что на пенсию его «не отпустили», а оставили работать ещё на несколько лет.

«Он был добросовестный. Его хорошо знали и уважали клиенты в „Гаранте“, — рассказывает бывший коллега Михаила Макоеда Сергей Станкевич. — Любил встречаться с людьми, беседовать. Добросердечный, хорошее впечатление всегда оставлял. С ним было приятно работать. Никогда не шумел, не бузил. И его слушали, и он слушал всех и уважал, невзирая на звания и регалии. И никогда зла не держал на людей».

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Михаил Иванович любил ездить с женой и дочерью на рыбалку и в походы за грибами.

«Заботливый отец, прекрасный дедушка, — пишет об отце дочь Елена. — Ушёл тихо, неожиданно, преждевременно. Перестало биться благородное сердце. Он был скромным, честным, порядочным, спокойным и светлым человеком, умным и грамотным специалистом, преданным любимой работе».

Михаил Макоед умер 29 июня 2021 года. Жена Валентина Валентиновна была с ним рядом до последних секунд жизни. По её словам, они прожили душа в душу 45 счастливых лет.

Жена и дети Михаила Ивановича благодарят руководителя ООО «СлуцкОблГарант» Анатолия Стецко и коллектив за соболезнование, оказанную материальную помощь и содействие в организации похорон.

«Благодарим соседей, родных и близких, принявших участие в церемонии прощания. Спасибо за сочувствие и добрые слова!» — пишет дочь Михаила Ивановича.