С 19 июля по 31 августа приостанавливается выполнение рейсов городских маршрутов № 17, № 17а и № 21, сообщает «Слуцкі край».

Приостанавливаются рейсы № 17 «Чехова — Автовокзал», № 17а «Чехова — Мясокомбинат» по будним дням:

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от остановки «Автовокзал» — 6.38, 7.16;

от остановки «Чехова» — 6.57, 7.35.

Приостанавливаются рейсы № 21 «Мясокомбинат — Ивановского» по будним дням: