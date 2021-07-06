С 19 июля по 31 августа приостанавливается выполнение рейсов городских маршрутов № 17, № 17а и № 21, сообщает «Слуцкі край».
Приостанавливаются рейсы № 17 «Чехова — Автовокзал», № 17а «Чехова — Мясокомбинат» по будним дням:
- от остановки «Автовокзал» — 6.38, 7.16;
- от остановки «Чехова» — 6.57, 7.35.
Приостанавливаются рейсы № 21 «Мясокомбинат — Ивановского» по будним дням:
- от остановки «Мясокомбинат» — 6.50, 8.05, 9.28, 10.35, 11.37, 12.58, 13.59, 15.15, 16.14, 17.24;
- от остановки «Чехова» — 7.20, 8.35, 9.58, 11.05, 12.07, 13.24, 14.25, 15.41, 16.40, 17.50.