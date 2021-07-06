«Как я обрадовалась, до слёз!» Случчанка из Литвы рассказала про слуцкий хлеб и другие белорусские продукты

Хочу немного поделиться с вами своими переживаниями. Нахожусь за границей долгое время. Сейчас живу в Литве.

Мне выпал случай, что один знакомый был в Слуцке и заехал к моим родителям. Я попросила, чтобы мама передала мне буханку чёрного хлеба. Для моей семьи и для этого человека было удивительно, что это ни вещи, ни косметика, а слуцкий хлеб.

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Вы не представляете, как я обрадовалась нашему хлебу, до слёз! Этот запах, этот вкус, этот цвет! Белорусский хлеб — это благословение для нашего народа. Угостила литовских друзей понемногу. Они попробовали его с интересом, но для них он показался пресным и безвкусным, а для меня это преимущество. Люблю Слуцк, люблю Беларусь.

Кстати, здесь видела белорусскую минералку «Дарида». Тоже покупаю. Хочу подытожить свой рассказ, что все наши продукты вкуснее и натуральнее. И семечки здесь тоже невозможно есть. Забыла попросить знакомого, чтобы он купил «РЕНЬ».

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