Первые 100 баллов. Выпускница из Слуцка сдала ЦТ по белорусскому языку на высшую оценку

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Появились первые результаты централизованного тестирования. 100 баллов по белорусскому языку в стране получили 40 человек. В их числе Валерия Рыбак, выпускница гимназии № 1.

Об этом сообщает управление по образованию Слуцкого райисполкома.

Первые 100 баллов. Выпускница из Слуцка сдала ЦТ по белорусскому языку на высшую оценку
Фото: slutsk-vedy.gov.by
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