«Никакие фильтры не выдерживают». Вопрос про качество воды на улице Чехова в Слуцке

Добрый день! Хотелось бы узнать от властей, когда на улице Чехова улучшится качество воды. НИКАКИЕ ФИЛЬТРЫ не выдерживают: через 4 дня после замены картриджа он чёрный.

Живу в доме № 37. Раньше мембрана выдерживала четыре года. А сейчас за два года уходит. Не отмывается ни сантехника, ни посуда. Район расширяется, может, из-за этого такие проблемы с водой. Но надо же какие-то меры принимать заранее — сначала думать про коммуникации, а потом делать.

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