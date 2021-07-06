Глава Минздрава рассказал, как сильно пьют белорусы и какая у них модель потребления алкоголя

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения, сообщил, что в 2020 году уровень употребления алкоголя в Беларуси составил 10,8 литра чистого спирта на человека в возрасте от 15 лет.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

«Тем не менее употребление алкоголя среди молодёжи снизилось, подрастающее поколение стало больше ориентироваться на сохранение здоровья. Также уменьшилось число граждан, состоящих на диспансерном учёте как алкозависимые, в том числе женщин», — сказал Дмитрий Пиневич.

Реклама

По его словам, преобладающей моделью потребления алкоголя в нашей стране является северная — обильное употребление крепких напитков за короткое время, например, в ходе застолий.

По данным ВОЗ из отчёта 2018 года, уровень употребления алкоголя в Беларуси составлял 11,2 литра спирта на человека от 15 лет. В итоге Беларусь занимает 27-е место в мире по потреблению алкоголя на душу населения.