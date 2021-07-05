Вопрос-ответ. Почему так рано косят траву под окнами жителей Слуцка

В редакцию «Кур'ера» обратилась случчанка с вопросом: почему под окнами с раннего утра работники ЖКХ косят траву и не дают поспать? И с какого времени вообще можно делать эту работу? «Кур'ер» обратился в ЖКХ.

Елена Корженевская, замдиректора Слуцкого ЖКХ, сказала, что каждое ЖЭУ само составляет график для работников, которые косят траву.

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Например, как рассказал «Кур'еру» Сергей Ковалёв, начальник ЖЭУ-3, в его организации работники начинают косить с 8 утра. Причём их просят начинать работу за метров 50 от домов и приближаться к жилищам в то время, когда все уже просыпаются. Но днём, в самую жару, косарей работать не заставляют.

«Они же тоже люди, — говорит Сергей Миронович. — Если на улице 30+ градусов, а они работают в защитных костюмах, это может сильно сказаться на здоровье».

Что касается закона, то правила пользования жилыми помещениями гласят, что с 23 до 7 часов «не должны совершаться действия, создающие вибрацию и шум (в том числе посредством игры на музыкальных инструментах, громкой речи и пения, применения пиротехнических средств, выполнения бытовых (ремонтных) работ, проведения ручных погрузочно-разгрузочных работ, резкого закрытия дверей, содержания домашних животных и других действий)».

Правила касаются именно жилых помещений, работа косцов на улице ими не регламентируется.