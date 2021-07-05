Конкуренция в этом году не сравнится с 2016—2020 годами. Высшие учебные заведения страны готовы принять 54 900 абитуриентов (на бюджет и платное), а выпускников 11-х классов всего около 52 тысяч человек.

В прошлом году выпускников было чуть больше, а мест в вузах меньше. Понятно, что к «свежим» абитуриентам присоединятся ещё те, кто не поступил в прошлом году, и выпускники колледжей, которые решили продолжать обучение. Но их доля невелика.

В этой вступительной кампании увеличены цифры приёма на технико-технологические, химико-биологические и медицинские специальности. Также больше набор на IT-специальности, связанные со стыком наук: к примеру, высоких технологий и биологии или физики. А вот цифры приёма абитуриентов на экономические, юридические и некоторые гуманитарные специальности уменьшены.

Проходные баллы

В этом году минимальные проходные баллы не меняются. По русскому и белорусскому языкам сертификаты ЦТ будут годны от 10 баллов, но для будущих филологов минимальный порог — от 25 баллов.

Минимум по математике, физике, химии и биологии составит от 20 баллов, по обществоведению, географии, истории, иностранным языкам — от 25. Но это в случае, если вышеназванные учебные предметы являются первыми профильными, если вторыми, то сертификаты примут от 10 и 15 бал­лов соответственно.

Про места в вузах

Количество мест для абитуриентов в этом году примерно такое же, как и в прошлом. Колебания весьма небольшие — плюс-минус 5 человек в разрезе специальностей. Это касается и вузов, и колледжей. Кроме того, в вузах будет чуть больше бюджетных мест.

Когда подавать документы в вузы

Приёмная кампания в вузы состоит традиционно из трёх частей: подача документов, сдача внутренних экзаменов (если необходимо) и зачисление. Вот конкретные даты каждого из них.

На бюджет

Приём документов в вузы на бюджетную форму начнётся 20 июля и завершится 26 июля. Этот срок приёма документов касается тех, кто поступает и на дневную форму обучения, и на заочную.

Для некоторых категорий абитуриентов даты поступления отличаются. С 20 по 28 июля будут принимать документы от тех, кто поступает на специальности сельскохозяйственного профиля на дневное. Два дня (с 20 по 22 июля) отведено на приём доку­ментов от выпускников пед- и агроклассов, которые поступают по собеседованию. С 15 ноября по 5 декабря подают заявление поступающие на заочную форму сельскохозяйственного профиля.

На платное

Поступать можно с 20 июля по 9 августа. Для некоторых вузов эти сроки могут отличаться. В частности, для Академии МВД, Могилёвского инсти­тута МВД, Университета гражданской защиты МЧС (с 20 июля по 5 августа).

С 20 июля по 10 августа документы на платную форму приносят абитуриенты сельскохозяйственных специальностей днев­ной формы (с 15 ноября по 5 декабря «заочки»).

Сроки внутренних экзаменов в вузах

Внутренние вступи­тельные испытания в вузах по отдельным специальностям (спортивные, твор­че­ские, интегрированные) пройдут с 27 июля по 4 августа. В Академии МВД, УГЗ МЧС, Военной академии, на военных факультетах вузов внутренние испытания пройдут с 27 по 29 июля. С 29 июля по 4 августа для поступления на сельскохозяйственные специальности — дневная форма,

с 6 по 15 декабря — заочная форма. Направление на экзамены абитуриенты получают во время подачи документов.

Сроки зачисления в вузы

Зачисление в большинство вузов будет проводиться на бюджет до 5 августа, на платную форму — до 11 августа.

Для отдельных учебных заведений сроки отличаются. В Военную академию, ИПС РБ, УГЗ РБ и на военные факультеты на бюджет зачислят до 31 июля. Зачисление на бесплатную форму обучения в творческие вузы БГАИ, БГАМ, БГУКИ пройдёт до 6 августа. Те, кто поступает, на заочную форму сельскохозяйственного профиля, узнают результаты поступления до 20 де­кабря (и на бюджет, и на платное).

На протяжении всей приёмной кампании — до 19 августа — в Минобразования будет работать телефон «горячей линии». Позвонив по номеру (8017) 222 43 12, можно получить ответы на все волнующие вопросы.

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