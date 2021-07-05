Погиб создатель ансамбля народной музыки «Свята» Василий Куприяненко. Он утонул в Белыничском районе

На 72-м году жизни погиб Василий Куприяненко, заслуженный артист Беларуси, основатель Белорусского государственного ансамбля народной музыки «Свята». Об этом сообщили его друзья, пишет «Наша Нiва».

«Его знаменитый шпагат на сцене с гармошкой — просто шедевр! Благодаря Василию Алексеевичу в Беларуси и за пределами звучат „Цячэ вада ў ярок“, „Мае вочы чорныя“, „Пасеяла гурочкі“, „Калі каліна не цвіла“, „Мамачка родна, пусці на сяло“ и другие, более 300 инструментальных обработок народной музыки и песен. Изданы несколько сборников! Вечная память, знаменитый маэстро!» — написал Вячеслав Статкевич, руководитель ансамбля «Свята».