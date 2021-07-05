«Проблемы из-за санкций ощутят на себе и банки, и торговля, и бюджетники — все», — уверена Ирина Юзвак, учредитель и директор исследовательской компании InComeIn. Какие сферы пострадают сильнее всего, а кого затронет по касательной? И к чему стоит готовиться бизнесу в стране? Об этом Ирина рассказала в материале.
Как скажутся на экономике санкции против отдельных компаний
— В июне белорусская экономика оказалась под давлением западных санкций. Возобновление санкций США затрагивает химический и нефтехимический комплексы, санкции Великобритании направлены против поставки нефтепродуктов в эту страну. А четвёртый пакет санкций ЕС оказывает давление в основном на связанные с властью бизнесы в сфере торговли и логистики, а также на грузовой автопром.
Наша исследовательская компания опубликовала расчёты по влиянию санкций ЕС и США на экономику Беларуси. По нашим оценкам, потери от уже принятых санкций могут составить до 7% ВВП. По мнению экспертов, введённые США и ЕС санкции прямо или косвенно затронут почти все сферы экономики Беларуси.
Прежде всего, конечно, с трудностями столкнутся предприятия нефтехимии и грузового автопрома.
Напомню, что США ввели санкции в отношении ОАО «Белшина», «Гродно Азот», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк-Стекловолокно», а также концерна «Белнефтехим» и Белорусского нефтяного торгового дома. В списке ЕС — МАЗ, БЕЛАЗ, компания «Белаэронавигация», нефтетрейдер «Новая нефтяная компания» и экспортер продукции белорусского автопрома и машиностроения «Сохра», а также 3 структуры, занятые в сферах логистики и торговли: ООО «Бремино групп», «Глобалкастом-менеджмент» и «ЛОГЕКС».
К санкциям частично присоединилась и Великобритания, внеся в санкционный список «Белаэронавигацию» и дочернее предприятие Белорусской нефтяной компании в этой стране BNK (UK) LTD.
Проблема не столько в том, что эти предприятия не смогут экспортировать свою продукцию в те страны, которые приняли против них санкции. А в том, что они столкнутся с большими сложностями при закупке сырья, оборудования, материалов для производства.
Насколько нам известно, некоторые партнёры с этими предприятиями боятся даже контактировать.
Например, «Нафтан» сейчас не может закупать даже российскую нефть. Если проблему не удастся решить, то он, вероятно, не сможет проводить модернизацию. А предприятие обеспечивает около 50% ВРП Витебской области и до 4−5% ВВП страны.Предприятия машиностроения закупают импортные комплектующие, необходимые для производства моделей на экспорт. Если БЕЛАЗ не сможет обеспечить необходимое качество и заявленные характеристики, может пострадать его контракт на поставку самосвалов в Индию. Потери МАЗа и БЕЛАЗа могут составить около $ 500 млн.
То есть, по сути, речь может идти о необходимости бесперебойного обеспечения нужд производства в принципе. Соответственно, пострадают компании — поставщики предприятий, попавших в списки, компании, оказывающие услуги — финансовые (банки), логистические
Не стоит забывать, что многие из этих предприятий являются градообразующими:
|2019*
|2020*
|ОАО «Белшина»
|10,3%
|9,5%
|ОАО «Гродно Азот»
|4,4%
|4,3%
|ОАО «Лакокраска»
|2,0%
|2,0%
|ОАО «Нафтан»
|21,8%
|21,4%
|ОАО «Полоцк-Стекловолокно»
|8,0%
|7,8%
|ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
|38,1%
|36,2%
*Расчёты выполнены исходя из числа занятых в регионе в 2019 году. Для ОАО «Лакокраска» и «Полоцк-Стекловолокно» использованы данные по числу занятых в соответствующих районах, для прочих предприятий — в городах, где располагаются предприятия. Источник: Белстат, расчеты исследовательской компании InComeIn.
Поэтому с проблемами могут столкнуться не только работники предприятий, но и сфера услуг этих городов — розничная торговля, банки, транспорт. Если не будут найдены пути продолжения работы этих предприятий, возможно, государство будет пытаться как-то поддержать их из бюджета. Это дополнительное бремя, которое ляжет на работающие государственные и частные компании.
К чему могут привести секторальные санкции
Что касается секторальных санкций, то их негативный эффект будет отложенным во времени.
- Калийные удобрения. Доля калийных удобрений, которая окажется под санкциями после завершения подписанных до 25 июня 2021 года контрактов, около 20%. Но в денежном выражении это может составить около $ 500 млн в год (в ценах и объёмах 2020 года). По истечении срока контрактов санкционный объём нельзя будет направлять в Клайпедский порт, поэтому, скорее всего, он будет реализовываться через российские порты. Это может повысить стоимость логистики.
- Нефтепереработка. Более широкая номенклатура товаров попала под санкции в отношении нефтеперерабатывающей отрасли. Запрет на покупку и транзит распространяется на нефтепродукты (в том числе бензины и дизтопливо), битум и битумные смеси, нефтяные газы, а также нефтяные вазелин, парафин и воск. В 2020 году совокупный объём экспорта по данным позициям составил $ 3102,3 млн. Однако реальная уязвимость Беларуси перед этими санкциями оценивается значительно ниже. Основным рынком сбыта белорусских нефтепродуктов остаётся Украина, а не страны ЕС или регионы, куда через Европу ведутся поставки. Поэтому будет очень важно, присоединится ли к санкциям Украина.
- Финансовый сектор. Существенными будут и санкции в отношении финансового сектора. Для госбанков введённые санкции значительно ограничат источники заёмных средств. Например, субординированные кредиты, с помощью которых белорусские банки часто привлекали ресурсы для своих клиентов. Также госбанкам будет гораздо сложнее работать с международными банками развития. На планах продажи пакетов акций госбанков европейским структурам также можно поставить крест. Доля средств нерезидентов в общей структуре пассивов банков и прежде не была высокой. На 1 мая 2021 года она составила 15,4%. Но в структуре валютных пассивов она достигает 27,7%. Теперь же возможности госбанков найти валюту на внешних рынках уменьшатся, что неизбежно приведёт к росту стоимости валютных ресурсов на внутреннем рынке.
- Снижения возможностей для привлечения финансовых ресурсов на Западе. Если суверенные заимствования в Европе и так были нереальными, то поддержка банков и отдельных госпредприятий представлялась возможной.
- Увеличения плеча доставки сырьевого экспорта и, как следствие, её удорожания.
- Роста зависимости от одного направления доставки. В сегменте минеральных удобрений это может оказать влияние на сбытовую политику белорусского калийного трейдера, которая может формироваться с учётом интересов российского «Уралкалия». При необходимости инвестировать в транспортную инфраструктуру в России Беларусь будет привязана к данному маршруту даже при снятии санкций в будущем.
В целом же такое широкое санкционное давление скажется на всех отраслях, независимо от того, есть они в списке или нет, включая и частный сектор.
Это будет сильный удар по экономике. И это затронет каждого.
Потому что предприятия — это налоги, зарплаты, но ещё и люди. Соответственно, проблемы ощутят на себе и банки, и торговля, и бюджетники — все. Многие иностранные компании и инвесторы со страной в принципе не захотят работать. И не важно — речь о госпредприятии или о крутой частной компании.
Почему санкции не «обойдут» частный бизнес
Во-первых, вникать в нюансы мало кто будет, особенно в странах, не погружённых глубоко в нашу повестку. Но негативный имидж страны запомнится.
Зарубежные контрагенты будут действовать, скорее, «от греха подальше» и предпочтут не работать совсем, чем рисковать.
Уже сейчас многим белорусским компаниям приходится много времени тратить, отвечая на вопросы зарубежных партнёров о том, точно ли товар будет доставлен/оплачен, не заморозит ли банк поступление средств, работает ли компания с кем-то из санкционного списка и так далее. Есть и те, с кем уже разрывают отношения.
Во-вторых, попытка избежать санкций путём удлинения цепочек поставки значительно повысит стоимость конечной продукции. Это скажется на инфляции и конкурентоспособности белорусских товаров либо маржинальности бизнесов.
В-третьих, невозможность занять средства или рефинансировать долги повышает стоимость фондирования внутри страны. Бюджету потребуется изыскивать выпадающие доходы. Соответственно, возможны отмена льгот, увеличение налогов, какие-то другие решения. Не исключена и корректировка денежно-кредитной политики. Это неизбежно скажется на состоянии экономики.
И что делать?
Самое главное — не паниковать.
Сейчас бизнесам нужно детально разобраться, понять, в чём проблемы конкретно для их сферы и какие будут последствия. Почитать и изучить аналитику, составить логические цепочки влияния — прямые и косвенные. Учесть ответную реакцию на санкции внутри страны.
Подумать, каким образом и где эта ситуация может коснуться вашего бизнеса либо личных финансов.
Продумать, как можно минимизировать потери, а может, даже извлечь выгоду.
Что конкретно предпринять с учётом бизнес-модели каждого конкретного бизнеса, уверена, сами компании поймут лучше — каждый для своей ситуации. Тут сложно что-то советовать, не владея детальной информацией.
Поэтому единственный совет — не паниковать и помнить, что Ной строил ковчег до потопа.
В тему:
Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларуси, сказал о санкциях против белорусских властей, что это стимулирующий и мотивирующий фактор
«Конечно, нельзя сказать, что мы легкомысленно относимся или пренебрегаем этим явлением. Но мы как правительство Беларуси имеем четкий план работы в этих условиях. Сейчас я бы не заострял внимание на том, какие потери будут. Мы же знаем, что большинство прогнозов по отношению к Беларуси не сбывается. И это хорошо. Уверен в том, что и эти прогнозы не сбудутся», — сказал Головченко в эфире Беларусь 1.
«Мы, возможно, станем ещё более мотивированными. Более жесткие условия работы заставят нас двигаться еще быстрее. Активнее выходить на новые рынки. Мы знаем, куда идти, — в частности в Казахстан. Это не новый рынок, но в ходе работы мы нашли абсолютно конкретные проекты, за счет которых мы будем прирастать в следующие несколько лет. В этом плане это для нас определенный стимулирующий и мотивирующий фактор».