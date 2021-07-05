Переправа через реку и фигурное вождение. Слуцкие педагоги стали лучшими на областном турслёте (фото)

C 30 июня по 2 июля в Березинском районе прошёл областной туристский слёт педагогов Минской области. Команда Слуцкого района заняла первое место.
В программу слёта входили:
- туристско-прикладное многоборье в технике пешеходного туризма;
- туристско-прикладное многоборье в технике велосипедного туризма (полоса препятствий);
- туристско-прикладное многоборье в технике велосипедного туризма (фигурное вождение);
- туристско-прикладное многоборье в технике водного туризма;
- спортивное ориентирование;
- перетягивание каната.