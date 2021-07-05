Переправа через реку и фигурное вождение. Слуцкие педагоги стали лучшими на областном турслёте (фото)

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C 30 июня по 2 июля в Березинском районе прошёл областной туристский слёт педагогов Минской области. Команда Слуцкого района заняла первое место.

В программу слёта входили:

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  • туристско-прикладное многоборье в технике пешеходного туризма;
  • туристско-прикладное многоборье в технике велосипедного туризма (полоса препятствий);
  • туристско-прикладное многоборье в технике велосипедного туризма (фигурное вождение);
  • туристско-прикладное многоборье в технике водного туризма;
  • спортивное ориентирование;
  • перетягивание каната.
Переправа через реку и фигурное вождение. Слуцкие педагоги стали лучшими на областном турслёте (фото)
Фотографии: tur. slutsk-vedy.gov.by
Переправа через реку и фигурное вождение. Слуцкие педагоги стали лучшими на областном турслёте (фото)

Переправа через реку и фигурное вождение. Слуцкие педагоги стали лучшими на областном турслёте (фото)

Переправа через реку и фигурное вождение. Слуцкие педагоги стали лучшими на областном турслёте (фото)

Переправа через реку и фигурное вождение. Слуцкие педагоги стали лучшими на областном турслёте (фото)

Переправа через реку и фигурное вождение. Слуцкие педагоги стали лучшими на областном турслёте (фото)

Переправа через реку и фигурное вождение. Слуцкие педагоги стали лучшими на областном турслёте (фото)

Переправа через реку и фигурное вождение. Слуцкие педагоги стали лучшими на областном турслёте (фото)