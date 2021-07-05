Любой праздник для Слуцка — событие в череде размеренных дней и нечастых развлечений. Чем запомнился День Независимости и одновременно День города.

Ребята у военной техники, экспонаты частного музея, возможность подержать винтовку. Чем запомнился праздник в Слуцке
На главной площади города привлекла внимание интерактивная выставка «Полустанки военной поры». Фото: Наталья Валентинова
Ребята у военной техники, экспонаты частного музея, возможность подержать винтовку. Чем запомнился праздник в Слуцке
Небольшую выставку из Музея Елизаветы представлял его создатель Леонид Гапанович из деревни Безверховичи. Фото в таком интерьере точно запомнится
Ребята у военной техники, экспонаты частного музея, возможность подержать винтовку. Чем запомнился праздник в Слуцке
Эти ребята из Козловичского клуба «Автомир» рассказали о военной технике и снаряжении
Ребята у военной техники, экспонаты частного музея, возможность подержать винтовку. Чем запомнился праздник в Слуцке
Подполковник в отставке Анатолий Букин представлял экспонаты Музея боевой славы 29-й танковой дивизии. Особенный интерес у мальчишек вызывало разного вида оружие, которое можно было взять в руки и рассмотреть подробно.
Ребята у военной техники, экспонаты частного музея, возможность подержать винтовку. Чем запомнился праздник в Слуцке
У этого столика случчане подписывали открытки ветеранам Великой Отечественной войны, поздравляли с праздником
Ребята у военной техники, экспонаты частного музея, возможность подержать винтовку. Чем запомнился праздник в Слуцке
Одно из развлечений для детей. Можно было подойти и порисовать
Ребята у военной техники, экспонаты частного музея, возможность подержать винтовку. Чем запомнился праздник в Слуцке
У Дома культуры были зрители, которые смотрели театрализованное представление «Горад родны — праменьчык Радзімы». Слуцку в этом году исполнилось 905 лет