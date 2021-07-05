На этой неделе для любителей праздников есть лёгкие и весёлые — День бикини, День поцелуя, День Ивана Купалы. Налоговики отмечают свой профессиональный праздник. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на следующей неделе, расскажет наш календарь дат.

5 июля — Всемирный день бикини. 5 июля 1946 года французский инженер Луи Реар представил миру первый мини-купальник, названный им бикини. Сейчас женщины вряд ли представляют свою жизнь без такого купальника.

5 июля 1946 года французский инженер Луи Реар представил миру первый мини-купальник, названный им бикини. Сейчас женщины вряд ли представляют свою жизнь без такого купальника. 6 июля — Всемирный день поцелуя. Его цель — напомнить людям о простой радости, которую несёт в себе поцелуй. В современном обществе касание губ стало социальной формальностью или прелюдией к другим действиям. Люди забыли удовольствие, связанное с поцелуем ради самого поцелуя.

Его цель — напомнить людям о простой радости, которую несёт в себе поцелуй. В современном обществе касание губ стало социальной формальностью или прелюдией к другим действиям. Люди забыли удовольствие, связанное с поцелуем ради самого поцелуя. 7 июля — День Ивана Купалы. Иван Купала является одним из самых почитаемых праздников у белорусов с древности до сих пор. Купалье — праздник в честь летнего солнцестояния. С Купальем связывают удивительную легенду о цветке папоротника, на который снисходит огонь Перуна. Ровно в полночь папоротник зацветает на несколько мгновений огненным цветом. Нужно поймать этот момент, и тогда все желания обладателя цветка сбудутся.

Иван Купала является одним из самых почитаемых праздников у белорусов с древности до сих пор. Купалье — праздник в честь летнего солнцестояния. С Купальем связывают удивительную легенду о цветке папоротника, на который снисходит огонь Перуна. Ровно в полночь папоротник зацветает на несколько мгновений огненным цветом. Нужно поймать этот момент, и тогда все желания обладателя цветка сбудутся. 8 июля — православные отмечают День Петра и Февронии. Святые считаются покровителями семейного очага. В этот день многие пары стараются заключить брак, а в храмах проходят праздничные богослужения. Считается, что такие семьи будут жить в мире и согласии.

Святые считаются покровителями семейного очага. В этот день многие пары стараются заключить брак, а в храмах проходят праздничные богослужения. Считается, что такие семьи будут жить в мире и согласии. 9 июля — День веры в единорогов. Единорог присутствует в мифологии многих культур. В этот день выдумщики со всего мира могут официально в течение суток верить в рогатое мифическое существо.

Единорог присутствует в мифологии многих культур. В этот день выдумщики со всего мира могут официально в течение суток верить в рогатое мифическое существо. 10 июля — День рождения футбольного свистка. Свисток появился 140 лет назад. Именно 10 июля 1878 года в Англии впервые был использован свисток. Имя судьи, рискнувшего применить новшество, к сожалению, сейчас назвать уже не могут. До 1878 года футбольные судьи пользовались для управления игрой только своим голосом. Кстати, за умение свистеть хорошо и правильно арбитрам платят.

Свисток появился 140 лет назад. Именно 10 июля 1878 года в Англии впервые был использован свисток. Имя судьи, рискнувшего применить новшество, к сожалению, сейчас назвать уже не могут. До 1878 года футбольные судьи пользовались для управления игрой только своим голосом. Кстати, за умение свистеть хорошо и правильно арбитрам платят. 11 июля — День работников налоговых органов Беларуси. Отмечается с 1998 года.