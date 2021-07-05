Мемориал на месте сожжённой фашистами деревни Переходы требует ремонта. Слуцкие депутаты организовали сбор денег

Мемориалу в Переходах требуется реконструкция. Отремонтировать нужно не только скульптуру, но и 26 могильных плит на месте, где когда-то стояли дома.

Возле деревни Жилин Брод есть мемориальный комплекс. Он был открыт 2 июля 1972 года на месте сожжённой в годы Великой Отечественной войны деревни Переходы вместе с её жителями. Это комплекс-памятник всем 36 деревням, разделившим судьбу Переходов, 12 из которых исчезли навсегда.

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Слуцкий районный Совет депутатов организовал сбор средств для реконструкции памятника-скульптуры в память о жителях сожжённых деревень в годы Великой Отечественной войны.

Счёт, на который рекомендуют перечислять деньги, можно посмотреть на сайте райисполкома.