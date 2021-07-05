Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Ольга Паздерина
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 28 июня по 4 июля. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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