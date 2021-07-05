В Воложинском районе от бешенства погибла корова

В хозяйстве «Сивица» в Воложинском районе пала корова, сообщает МЧС. По результатам экспертизы выяснилось, что причиной смерти стало бешенство.

В ведомстве не уточнили, о каком бешенстве идёт речь — об инфекционном заболевании, вызываемом вирусом бешенства, или о «коровьем бешенстве»

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Проводятся противоэпидемические мероприятия.

В прошлом году в Слуцком районе бешенством болели сельскохозяйственные животные — крупный рогатый скот. Даже была одна лиса.

В ТЕМУ. Слуцкая горветстанция бесплатно прививает собак и кошек против бешенства. Когда это можно сделать смотрите здесь.