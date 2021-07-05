Генпрокуратура: из-за халатности сотрудников на «Белшине» возникла просроченная дебиторка на 900 тысяч рублей

Прокуратура возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 428 Уголовного кодекса Беларуси (служебная халатность) по факту причинения предприятию «Белшина» ущерба в особо крупном размере.

«Установлено, что в 2015—2020 годах вследствие небрежного отношения должностных лиц к выполнению своих непосредственных обязанностей допущено образование просроченной внешней дебиторской задолженности на сумму свыше 900 тысяч рублей. В результате государственному предприятию причинён ущерб в особо крупном размере», — отметили в прокуратуре.

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В ведомстве уверены, что образовавшаяся на предприятии просроченная внешняя дебиторская задолженность стала следствием служебной халатности.

Расследованием займётся Следственный комитет.