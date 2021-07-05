В отношении Анжелики Агурбаш, певицы, возбуждено уголовное дело за разжигание вражды и розни, а также за оскорбление Александра Лукашенко, сообщает Генпрокуратура.

По версии ведомства, с августа прошлого года она размещала в интернете, соцсетях и на YouTube сведения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни в отношении силовиков и госслужащих. Кроме того, она опубликовала сведения, содержащие оскорбления Александра Лукашенко, соединённые с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений.

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В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о выдаче Анжелики Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности.