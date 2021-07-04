Слуцкие спасатели рассказали о действиях по оказанию помощи утопающему

Лето — пляжное время, особенно для беззаботных подростков, отдыхающих от школьных дней на каникулах. В знойную жару нет ничего лучше, чем побарахтаться в прохладной водичке на пляже. К сожалению, любые безобидные мероприятия могут быть омрачены неприятными событиями. Так и во время отдыха на воде может случиться непоправимое — даже человек, умеющий плавать, может по различным причинам начать тонуть на глазах у отдыхающих.
Для того чтобы каждый знал действия по оказанию помощи утопающему, спасатели дают несколько советов.
Что делать, если кто-то тонет:
- позовите на помощь других людей или спасателей ОСВОДа, если они дежурят рядом;
- позвоните по телефону МЧС 112 и вызовите скорую помощь по телефону 103;
- бросьте тонущему спасательный круг или длинную верёвку с узлом на конце (если они имеются);
- если есть лодка, подплывите к человеку и попробуйте ему помочь;
- если вы плаваете хорошо и уверены в своих силах, постарайтесь добраться до человека самостоятельно. Обхватите его сзади за плечи, избегая попыток ухватиться за вас, которые будет предпринимать паникующий тонущий человек. Плывите с ним обратно;
- если же утопающий без сознания, тащите его к берегу, взяв рукой под подбородок таким образом, чтобы его лицо постоянно находилось над поверхностью воды. По возможности приступите к оказанию первой помощи.