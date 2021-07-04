Слуцкие спасатели рассказали о действиях по оказанию помощи утопающему

Лето — пляжное время, особенно для беззаботных подростков, отдыхающих от школьных дней на каникулах. В знойную жару нет ничего лучше, чем побарахтаться в прохладной водичке на пляже. К сожалению, любые безобидные мероприятия могут быть омрачены неприятными событиями. Так и во время отдыха на воде может случиться непоправимое — даже человек, умеющий плавать, может по различным причинам начать тонуть на глазах у отдыхающих.

Для того чтобы каждый знал действия по оказанию помощи утопающему, спасатели дают несколько советов.

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Что делать, если кто-то тонет: