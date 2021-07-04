Электричество по двойным тарифам, а баллон газа по «космической» цене… Что волнует дачников и жителей слуцких деревень

Жить летом в деревне мечтают даже горожане. Многие становятся сельскими жителями на сезон. Что волнует дачников? Как проходит их жизнь в деревне? Об этом они рассказали корреспондентам «Кур`ера» во время традиционных поездок по деревням региона.

Татьяна, деревня Невязцы

Сама я из Слуцка, а в Невязцах у меня дача. Меня огорчают два момента. Во-первых, это электричество, за которое мы как дачники платим в два раза больше, чем постоянные жители. Во-вторых, баллон газа мы можем купить только по космической цене.

Да, в доме никто не прописан, но в деревне постоянно дачники и не живут. Приезжают только на сезон. И этот сезон все мы оплачиваем по полной. Неприятно.

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Антон, Устраньский посёлок

Я здесь живу с 1972 года. 12 лет проработал бригадиром, потом пошёл работать на калийный комбинат в Солигорск. А сейчас на заслуженном отдыхе.Живу один на весь посёлок. Собаку вот завёл, чтобы веселее было. Сын ко мне часто приезжает из Солигорска. Когда моложе да здоровее был, свиней держал. А сейчас только куры.

Что надо деревне, так это кресты заменить да дорогу сделать, чтобы автолавка доезжала.

Валентина, деревня Млынка

Я сама родом из этой деревни. Тут родилась и выросла. А живу в Солигорске. На зиму уезжаю в город, а на лето приезжаю в деревню. Тут хозяйством занимаюсь: картошку посажу, огурцы, помидоры. Пенсия у меня неплохая. Проблем с продуктами нет: два раза в неделю сюда автолавка приезжает, всего хватает. А местных тут практически не осталось.