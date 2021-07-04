Сегодня в Слуцкой еврейской общине почтили память жертв холокоста. Как это было и почему это важно

В воскресенье, 4 июля, Слуцкая еврейская община «Помни» собралась отметить День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны. Члены общины зажгли 6 свечей в память о погибших.

В 1941 году, 4 июля, в Риге фашисты сожгли все городские синагоги вместе с тысячами евреев.

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Как прошло собрание

Слуцкая еврейская община собирается в небольшом помещении в подвале многоэтажки. Сегодня сюда пришли 14 человек. Женщины приготовили угощение. В начале собрания Егор, выпускник Пинской еврейской школы, прочитал молитву на русском языке. Потом Галина Ванкевич, председатель общины, зажгла 6 свечей. По одной свече на 6 миллионов евреев, погибших в годы Второй Мировой войны. Галина Михайловна рассказала, что за день сегодня отмечается, и напомнила, что международный День памяти жертв Холокоста будет ещё 27 января. В эту дату был освобождён «Освенцим».

Как дела у общины

После все приступили к трапезе и разговорам. Галина Ванкевич рассказала корреспонденту «Кур'ера», что в Слуцкой еврейской общине «Помни» сейчас числится 96 человек. На собрания и праздники обычно приходят 23 — 28 человек. Ещё есть люди маломобильные, к ним ходят домой другие члены общины. За столом говорили о том, как важно собираться вместе и что в последнее время это очень редко происходило из-за коронавируса.

Почему помнить о жертвах холокоста важно для случчан

Перед Великой Отечественной войнойбыли евреями. Они жили как простые горожане. Например, семья Буниных, рассказ о которой можно почитать

В публикациях о трагедии Слуцкого гетто «Кур'ер» подробно писал о том, как во время фашистской оккупации были уничтожены почти все случчане-евреи. На территории 10-го военного городка фашисты создали гетто. В него согнали несколько тысяч евреев Слуцка.

Сначала жителей гетто небольшими партиями вывозили и расстреливали за городом, в Горевахе. А 27 — 28 октября 1941 года фашисты учинили погром в городе, а жителей гетто повели в Гореваху и расстреляли. Новое гетто было создано в районе Школища. Туда разместили оставшихся в городе евреев. В страшный для Слуцка день 8 февраля 1943 года фашисты сожгли второе гетто. Те, кто пытался бежать из огня, погибали от пуль.

Вот, что вспоминает случчанка Луиза Сацук-Большакова: «Со стороны улицы Копыльской доносились ужасные крики и гул машин. Это продолжалось весь день. Небо освещало огромное зарево, а запах горящих людских тел наполнял воздух. Утром 9 февраля мы побежали с братом в сторону Копыльской, чтобы посмотреть, что же произошло. Перед нами открылась ужасающая картина: на колючей проволоке гетто мы увидели висящие „гроздья“ обгоревших человеческих тел».