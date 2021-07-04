Происшествия на выходных: в День независимости в Слуцке утонул мужчина

В 7.13 утра 3 июля спасателям сообщили о том, что в Слуцке в водоёме по улице Ленина утонул мужчина. Работники МЧС нашли и достали из воды тело. Погибший — случчанин 1966 года рождения, неработавший. МЧС

Умер пострадавший на пожаре человек

В 16.00 в больнице от ожогов и отравления дымом умер пенсионер 1957 года рождения. Он пострадал на пожаре 19 июня. Горела комната общежития КУП «ЖРЭО» в Новополоцке. МЧС

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В лесах потерялись люди, но их нашли

Вечером 3 июля в 17.20 спасателям позвонила женщина. Звонившая сказала, что она, её муж, двое детей и свекровьвозле деревни Воронь Лепельского района. В лес они пошли за ягодами и грибами. Сотрудники МЧС нашли семью. Никто не пострадал.

Также вечером 3 июля спасателям сообщили, что в лесу возле деревни Юхновка Минского района потерялась женщина с двумя малолетними детьми. Их нашли в тот же вечер.

В 2.40 воскресенья в МЧС сообщили, что в лесу возле деревни Кузьменцы Витебского района пропал 15-летний мальчик. В 4.05 спасатели нашли ребёнка, он не нуждался в медицинской помощи. МЧС

Филиппинский самолёт потерпел крушение

Самолет разбился при попытке приземления на острове Холо на Филиппинах. На борту находились 92 человека. К утру воскресенья удалось спасти не менее 40 из них. Не менее 29 человек погибли. Sputnik

На Кипре продолжается самый большой лесной пожар в истории

В Крыму наводнения. Погибла женщина

Нынешний лесной пожар премьер-министр Кипра назвал самым разрушительным за всю историю страны. В горах пожарные нашли четыре обугленных тела. В воскресенье днём площадь пожара составляла около 50 квадратных километров.

Власти Крыма на 4 и 5 июля объявили штормовое предупреждение. На полуострове идут сильные ливни. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе, там из берегов вышли две реки и сошел сель. На юго-западе Крыма в селе Куйбышево в результате сильных ливней погибла женщина. Подтоплены Керчь и Ялта. РИА НОВОСТИ