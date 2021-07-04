Леонид Томко 17 лет назад переехал из Слуцка в деревню Козловичи. С тех пор и начал преобразовывать свой дом и дворовую территорию. Сейчас двор Леонида украшают работы, сделанные своими руками: беседка, колодцы, аисты, мельница, пруд, печь, мебель для отдыха. Для рубрики «Кур'ера» «Я сделал это сам» мастер рассказал о вдохно­вении, творчестве и своих работах.

«Мне 63 года. 17 лет назад переехал жить из города в деревню. До этого 27 лет работал начальником отдела снабжения на Слуцком хлебозаводе, — рассказал Леонид Томко. — Все мои работы — единственные в своём экземпляре, я делаю их исключи­тельно для себя, для души. Ничего не продаю и не делаю на заказ.

Реклама

Способности достались мне от отца: он был и столяром, и плотником, мастерил не только окна-двери, но и делал интересные творческие работы. Он был настоящим мастером, а я наблюдал и учился. Причём не только я, но и мои два брата многому у отца научились.

Про идеи и вдохновение

Все идеи я придумываю сам, не пользуюсь интернетом. Считаю, что сделать что-то по картинке — это почти плагиат. В мастерстве главное, чтобы лежала душа и нравилась вещь, которая получается. Если этого нет, лучше не делать, заняться другим.

Времени уходит много, но я рано встаю, продуктивно работаю в первую половину дня, а потом занимаюсь участком, домом.

Если есть азарт, желание воплотить задуманную идею — дело идёт быстро. Люблю работать один, стараюсь обходиться без чужой помощи, хотя надо иногда что-то поддержать, пока я мастерю. Но считаю так: хочешь сделать хорошо — делай сам. Не люблю, когда кто-то стоит над душой, критикует, советует.

Траты в разумных пределах

Материалы для поделок нужны разные, но стараюсь мастерить из подручных средств. Хотя приходится покупать доску, краски, ДСП, гвозди, полистирол, сайдинг. В целом средств уходит немного, в разумных пределах.

Отношение близких и окружающих

Родственники ценят мой труд, уважают. Жена удивляется, откуда вообще у меня идеи возникают. У меня два внука (8 и 9 лет), я их уже приучаю к труду, они мне даже помогают. Считаю, что к этому нужно приучать с детства. Люди приезжают, спрашивают, можно ли сфотографироваться на фоне моих работ. Я поначалу удивлялся, а теперь привык — фотографируйтесь.

О планах

Хочу сделать модель церкви метра два высотой. Но пока размышляю, можно ли делать такую специфическую постройку у себя на территории».