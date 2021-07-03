Как проходит День Независимости-2021 в деревнях под Слуцком. Фото

«Кур'ер» побывал в Козловичах, Ближних Бондарях, Заградье и Дальних Бондарях в субботу, 3 июля, между 10.30 и 11.30.

Ничто в этих населённых пунктах не говорит о празднике. Тишина. Малолюдно. На улице нет флагов или транспарантов. Не звучит музыка. Кое-где мужчины косят траву, везут сено с луга. Возле магазинов не собирается народ, потому что они закрыты. В агрогородке Козловичи, который является центром для нескольких деревень, тоже тишина: у мемориала павшим в войну, на центральной площади и на других улицах. Обстановка ничем не отличается от обычного будничного дня.

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Агрогородок Козловичи

Деревня Ближние Бондари

Деревня Заградье

Деревня Дальние Бондари